D

www.dofundodomar.blogspot.com

________________________________________________________________PúblicoByNovember 10, 2008urante 32 dias, Francisco Alves, arqueólogo, especialista em arqueologianáutica e submarina, esteve na Sperrgebiet, a "terra proibida", a zona deexploração diamantífera da costa atlântica de Oranjemund, na Namíbia. Oarqueólogo andou a recolher aquela que classifica como " a maior descobertaarqueológica da África subsaariana". Uma nau portuguesa, carregada de moedasde ouro, lingotes de cobre, presas de marfim. Ficou ali durante 500 anos, noareal da Namíbia, destroçada após um naufrágio. Para agora se revelar. PorAna MachadoPode não ser a nau que transportava Bartolomeu Dias, que naufragou em 1500.Mas decerto é uma nau portuguesa, da rota das Índias, ou melhor, o que restadela após um violento naufrágio. Seguia para oriente numa data não muitodistante de 1500. Mas posterior.Fustigada pelos musculados braços do monstro Adamastor, senhor das correntesdo Cabo, a embarcação foi esventrada pelas ondas e empurrada para a costa daNamíbia, deixando no caminho um rasto de carga, de ossos e destroços denavio. Tudo morreu na praia. E por lá ficou ao longo de cinco séculos.A descoberta desta embarcação naufragada há 500 anos está a fascinar aarqueologia náutica mundial. Em Abril passado um funcionário da Namdeb, oconsórcio do Governo da Namíbia com a multinacional de exploraçãodiamantífera DeBeers - que faz a exploração da região -, encontrou uma pedraestranha enquanto extraía as preciosas pedras brilhantes das areias daSperrgebiet, "terra proibida". Um canhão empedernido foi a primeira peça arevelar-se. Depois vieram mais, muitas mais.Duas mil moedas cunhadas pelas coroas espanhola e portuguesa, 20 toneladasde lingotes de cobre e estanho, semi-esféricos, mas também de outras formas,algumas estranhas, cravados com o tridente dos banqueiros alemães Fugger,que forneciam de metal a coroa Portuguesa. E ainda dezenas de presas demarfim africano, instrumentos científicos, baixelas de estanho e restos decandelabros, espadas, restos de ossos humanos (pelo menos uma costela eparte de uma bacia) e até restos de chinelos em couro. Um espólio típico deum navio que vai para o oriente, dizem os especialistas.Isto para além de peças da estrutura do navio, de tamanho colossal, quecomeçaram a aparecer por todo o lado ao longo dos cerca de 600 metrosquadrados, na mina U60 da Sperrgebiet.O local da escavação é um pedaço de terra roubado ao Atlântico, resguardadodo mar por uma parede artificial de areia com seis metros de altura. Umcarreiro de camiões encarregou-se de alimentar a muralha constantemente, aolongo dos 32 dias de trabalhos. Só 1700 euros diários eram necessários paraesta operação, totalmente financiada pela NamDeeb. Para cá dessa parede, edepois da água e areia aspirada (e cuidadosamente filtrada para revelardiamantes), os achados quinhentistas foram expostos.Numa primeira fase os trabalhos foram coordenados pelo arqueólogosul-africano Dieter Noli, especialista na área da Sperrgebiet. Mas eranecessária a participação de uma equipa que soubesse lidar com a raridade emcausa: uma nau quinhentista. Foi então que o nome de Francisco Alves surgiu.A única nau quinhentista, da rota das Índias, descoberta e estudada atéhoje, a Nossa Senhora dos Mártires, em 1998, na barra do rio Tejo, foi umtrabalho da sua equipa, do Centro de Arqueologia Náutica e Subaquática, oCNAS."É o achado mais importante encontrado da África subsariana, pelo menos dosestudados por arqueólogos, exceptuando talvez a fragata de Santo António deTana, de final do século XVII, escavada em Mombaça no final dos anos 70,estava a arqueologia náutica portuguesa a nascer. Não falo de pilhagens,claro", defende Francisco Alves que reconhece o esforço do Governo daNamíbia em resistir a "caçadores de tesouros" que assediaram as autoridadesna esperança de chegar ao achado.Para além de Francisco Alves e Miguel Aleluia, do CNAS e de um grupo deinvestigadores espanhóis indicados pelo Ministério da Cultura do paísvizinho e do Museu de Arqueologia Subaquática de Cartagena, a equipa eraainda formada por um grupo de especialistas da Universidade de Texas A&M,uma das melhores instituições de investigação do mundo em arqueologianáutica, representada pela equipa do também português Filipe Vieira deCastro. Este último também tinha participado, com Francisco Alves, nostrabalhos da Nossa Senhora dos Martíres. Mas a participação desta equipa deexcelência, que se encarregaria agora da investigação ao pormenor e daconservação dos achados, parece ser incerta."A única parte do projecto em que nós poderíamos adicionar algumconhecimento era na conservação das concreções metálicas porque o nossolaboratório aqui tem capacidade para radiografar e reconstruir objectos hámuito desaparecidos, mas cujos moldes ficaram preservados nas concreções,juntamente com pólenes e traços ínfimos de exosqueletos de insectos. Maspara isso era preciso que os governos, português e da Namíbia, nos deixassemtrazer as concreções para o Texas. E como os representantes de ambos ospaíses colocaram reticências a este respeito, nós não pensámos mais nisso",adiantou ao P2 Filipe Castro.Francisco Alves também afirma não saber nada sobre os planos para o futuroda investigação: "Os trabalhos preliminares são muito importantes. Muitasvezes precisamos de instrumentos de dentista. Mas tem de haver um trabalhode equipa", diz Francisco Alves sobre uma autêntica investigação digna dafamosa série CSI. O que se passou na Sperrgebiet foi uma verdadeirainvestigação forense que levou a que conseguisse fazer o levantamento detudo aquilo que era recuperável nos 600 metros quadrados de achados dispersopela mina U60.Mas a etapa seguinte não é menos importante: "Todos os pormenores surgemagora na leitura destes vestígios delicadíssimos retirados do seu contexto.A construção de uma embarcação tem vestígios arquitecturais, sinaisinscritos na madeira, nos quais a náutica portuguesa é muito rica", diz oarqueólogo sobre o que agora se seguirá, uma espécie de montagem de umpuzzle muito incompleto.Nos 32 dias passados na "terra proibida" Francisco Alves e Miguel Aleluiaconseguiram recuperar tudo o que era possível. "As surpresas eram diárias.Temos mais de meia centena de peças estruturais do navio e foram todasrecuperadas. Tudo o que interessava e que se encontrou foi salvo dentro daabordagem possível", diz Francisco Alves que, em quatro décadas dearqueologia náutica encontrou, na Namíbia, a sua primeira moeda de ouro.Mas o arqueólogo português está certo, contudo, que a rocha e a naturezaficaram com muito mais. Uma das peças mais importantes da estrutura donavio, o calcez, "uma peça colossal", com dois metros de comprimento, usadopara içar os panos do navio, e que estava descrita num manual de época masque nunca tinha sido vista, foi encontrada intacta a quatro quilómetros damina U60, onde decorreram os trabalhos.Identificaram as peças e deixaram-nas num banho acuoso essencial àconservação. Nada sairá da Namíbia, visto que a legislação do país protegeos achados encontrados em território nacional. Mas, para além das moedas deouro que terão sido guardadas num banco da Namíbia, tudo o resto está numdos lugares mais seguros do mundo: "Toda a fronteira do Sperrgebit é um'ScanEx' gigantesco, como o de controlo de bagagens nos aeroportos",descreve Francisco Alves. Ninguém sai da zona de alta segurança daexploração diamantífera sem ser virado do avesso. "Até as tampas dasesferográficas eram revistadas".Por isso Francisco Alves acredita que a nau quinhentista da Rota das Índiasestá a salvo. Apesar de pairar sobre este tesouro, sempre, o risco desucumbir ao feroz assédio do mercado internacional de antiguidades.Sobre o valor do achado, Francisco Alves recusa-se a avançar com números:"Recuso-me a avançar com valores. Seria inédito que algum arqueólogoavaliasse um achado. Quanto é que vale o túmulo do Tutankamon? Isso é paraas lojas de antiguidades".Mas são as moedas de ouro que falam mais alto. São elas que vão indicar,pela data de cunhagem, a datação da embarcação: "Nos primeiros dias de Maiofoi encontrada uma moeda cuja cunhagem só existiu a partir de 1525. Mas sónos podemos pronunciar quando forem todas classificadas. A cunhagem maisrecente indicará a data provável".E é também nas cerca de duas mil moedas que se concentram as atenções emrelação a valores. As portuguesas, mais valiosas, uma vez que tinham um graude pureza de 999,2 por mil, representam apenas um terço da colecção. Masestes "portugueses" de século XVI, como se chamavam então a estas moedas,estavam avaliados, há cerca de dez anos, conta Francisco Alves, em cerca de50 mil euros. Cada moeda.____